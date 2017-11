programa > Frente a Frente, Notícias > Frente a Frente recebe o neurocientista Pedro Calabrez

Frente a Frente recebe o neurocientista Pedro Calabrez

Para o neurocientista Pedro Calabrez, existe uma aproximação entre a filosofia e a ciência, uma vez que apresentam visões que se completam. Isso acontece porque as duas questionam e refletem a existência, a origem e o destino do ser humano. No entanto, as perguntas que fazem são as mesmas, mas as respostas não. O professor e neurocientista Pedro Calabrez, pesquisador filiado ao laboratório de neurociências clínicas da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, é o convidado do Frente a Frente desta quinta-feira (2/11), com reprise no dia 5/11. Participam do programa como jornalistas convidados Maíra Gatto, da Universidade La Salle; Laura Medina, especialista em saúde e bem-estar; e Dênis Cabreira. A mediação é do jornalista Vitor Dalla Rosa.

O programa também pode ser acompanhado via streaming.