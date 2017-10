programa > Destaques, Frente a Frente, Notícias > Outubro Rosa é tema do Frente a Frente

O Frente a Frente (26/10), às 23h, recebe a advogada Cintia Seben, 2ª vice-presidente do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama), com mediação do jornalista Vitor Dalla Rosa, para falar do câncer de mama, que no RS apresenta uma taxa de incidência superior à média do país. Os entrevistadores convidados são os jornalistas Cleber Tentardini, do Jornal Já, Helena Maria Melo, da WEB Editoria, e Lena Ruduit, da Fundação Piratini. O programa também pode ser conferido via streaming.