programa > Destaques, Faces, Notícias > Professor Sergius Gonzaga é entrevistado no Faces

Professor Sergius Gonzaga é entrevistado no Faces

O Faces desta sexta (3/11), às 21h, recebe Sergius Gonzaga, escritor e professor de literatura. Já atuou na política do estado e hoje é coordenador do Livro e Literatura da Secretária Municipal da Cultura de Porto Alegre. Sob seu comando, está o projeto da Universidade Livre, com cursos promovidos em convênio com universidades. Entre 2005 e 2012, ele esteve no comando da Secretária Municipal de Cultura.

O programa também pode ser conferido via streaming.