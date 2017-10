programa > Cidadania, Destaques, Notícias, TVE Reporter > TVE é a grande vencedora na categoria telejornalismo do Prêmio José Lutzenberger

TVE é a grande vencedora na categoria telejornalismo do Prêmio José Lutzenberger

A TVE foi a grande vencedora do 4º Prêmio José Lutzenberger de Jornalismo Ambiental. A emissora pública dos gaúchos venceu quatro dos cinco prêmios da categoria de telejornalismo. A cerimônia de premiação ocorreu na noite desta terça-feira (17) no Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre.

O primeiro lugar foi para o TVE Repórter, realizado pelo jornalista Nilton Schuler, com o tema “A agonia de um rio”. A equipe do programa, que teve o apoio cultural da Corsan, pela Lei Rouanet, ainda teve a participação de Rogério Pinto de Andrade, Arsênio Duarte, Luiz Henrique, Daniela Bonamigo e Léo Nunez.

O 3º e o 5º lugares ganhos pela TVE foram para a série documental Ecodesafio, uma novidade na programação da emissora pública dos gaúchos. Os dois episódios premiados fazem parte de um total de 13 capítulos do Ecodesafio, que também foi viabilizado pela Lei Rouanet, com apoio exclusivo da Celulose Riograndense. Ambos os projetos com leis de incentivo foram realizados em parceria com a Associação de Amigos da Fundação Piratini.

“É um reconhecimento importante ter quatro dos cinco prêmios de telejornalismo conquistados pela TVE. Ainda mais porque três desses prêmios foram dados a programas que foram realizados com uma nova forma de gerir a emissora, por meio de leis de incentivo, com recursos da iniciativa privada e em parceria com a Associação de Amigos da Fundação Piratini”, afirma o presidente da TVE e Rádio FM Cultura, Orestes Andrade Jr. “Isso é uma prova de que estamos certos e que o caminho de uma TVE mais sustentável é absolutamente viável”, afirma. O presidente destaca que, na nova fase, a emissora deve incentivar, cada vez mais, parcerias com produtores independentes do Estado, criando empregos na indústria audiovisual e também na chamada indústria criativa. Em breve, a TVE exibirá outras séries de produção independente de conteúdo documental, jornalístico e ficcional.

“Vale lembrar que esses projetos foram desenvolvidos pelo Departamento de Projetos Especiais da TVE, sob a coordenação de Mariangela Grando, com produção da Casa de Criação na série Ecodesafio, direção de jornalismo de Cid Furtado Filho e curadoria editorial da ex-presidente Isara Marques”, salienta Orestes Jr.

O 4º lugar, também da TVE, foi para o programa Cidadania, tema “Agricultura Urbana”, realizado pela jornalista Cristina Charão Marques, com Lena Ruduit, Lucio Born, Ademar Izaguirres, Rogério Tavares, Luiz Carlos Aguilar, Nilton Flores e Henrique Goulart como coautores.

Sobre o prêmio

Em homenagem a um dos mais importantes ambientalistas brasileiros, o Prêmio José Lutzenberger de Jornalismo Ambiental é uma promoção conjunta da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – Seção RS (ABES/RS), Associação Rio-grandense de Imprensa (ARI) e Braskem.

O prêmio tem como objetivo incentivar a divulgação de experiências, com destaque para a aplicação de novas tecnologias, em especial na área do saneamento ambiental, bem como esforços de empresas e entidades, escolas e universidades, pessoas e instituições públicas e privadas na busca de soluções sustentáveis.

4º Prêmio José Lutzenberger de Jornalismo Ambiental

Categoria Telejornalismo

1º lugar

A agonia de um rio

Autor(a): Nilton Schuler

Coautor(es): Rogério Pinto de Andrade, Arsênio Duarte, Luiz Henrique, Daniela Bonamigo, Léo Nunez

Veículo: TVE / RS E TV Brasil – Brasília

2º lugar

Barreira para reter lixo em arroio de Porto Alegre busca conscientizar sobre o descarte

Autor(a): Léo Saballa Junior

Coautor(es): Marcelo Theil

Veículo: RBS TV

3º lugar

O despertar da consciência ecológica

Autor(a): Gilberto Luchsinger Lima

Coautor(es): Direção: Gilberto Lima, roteiro: Celina Carvalho, narração: Nilton Schuler, coordenação de produção: Natália Utz, produção: Julia Quevedo e Liliane Perin, imagens: Eloi Medeiros, Jorge Duarte, Ricardo Nunes e Rivelino Almeida, finalização: Igor Assunção e Fabrício Barros, abertura: Samuel Telles, trilha sonora original: Sonora Produções Artísticas, criação: Isara Marques e Cid Furtado Filho, conselho editorial: Gissele Bodanese, Ivani Schutz, Militão Ricardo, Nilton Schuler e Raul Ferreira, marketing e relações institucionais: Eduardo Vital, produção: Casa de Criação, realização: TVE

Veículo: TVE

4º lugar

Cidadania – Agricultura Urbana

Autor(a): Cristina Charão Marques

Coautor(es): Lena Ruduit, Lucio Born, Ademar Izaguirres, Rogério Tavares, Luiz Carlos Aguilar, Nilton Flores, Henrique Goulart

Veículo: TVE

5º lugar

A indústria que aceitou o desafio da sustentabilidade

Autor(a): Gilberto Luchsinger Lima

Coautor(es): Direção: Gilberto Lima, roteiro: Celina Carvalho, narração: Gilberto Lima, coordenação de produção: Natália Utz, produção: Julia Quevedo e Liliane Perin, imagens: Eloi Medeiros, Jorge Duarte, Ricardo Nunes e Rivelino Almeida, finalização: Igor Assunção e Fabrício Barros, abertura: Samuel Telles, trilha sonora original: Sonora Produções Artísticas, criação: Isara Marques e Cid Furtado Filho, conselho editorial: Gissele Bodanese, Ivani Schutz, Militão Ricardo, Nilton Schuler e Raul Ferreira, marketing e relações institucionais: Eduardo Vital, produção: Casa de Criação, realização: TVE

Veículo: TVE