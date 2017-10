programa > Destaques, Notícias > TVE e FM CULTURA no #OutubroRosa

TVE e FM CULTURA no #OutubroRosa

A TVE e a FM CULTURA 107.7 apoiam o movimento OUTUBRO ROSA, realizado mundialmente para alertar e conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção do câncer de mama por meio do diagnóstico precoce.

Para lembrar que prevenir é o melhor jeito de lutar contra o segundo tipo de tumor mais frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), as emissoras públicas de TV e rádio dos gaúchos tiveram seus perfis nas redes sociais adequados ao movimento.

Durante o mês de outubro, as redes sociais da TVE e da FM CULTURA estarão coloridas de rosa e destacadas com a hashtag #OutubroRosa, para lembrar que quando diagnosticado no início, a doença apresenta até 90% de chance de cura.

Queremos ajudar a informar e mobilizar a população e a sociedade civil organizada para que possamos alcançar a meta de cobertura da população-alvo e ter êxito nas ações de rastreamento do câncer de mama.

Acompanhe as ações na TVE e na FM CULTURA 107.7 dos gaúchos.

MAIS educativa. MAIS solidária. MAIS à serviço da comunidade.