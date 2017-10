programa > Destaques, Notícias, TVE Reporter > TVE Repórter aborda o patrimônio histórico do Rio Grande do Sul

O TVE Repórter quinta (5/10), às 22h30, é sobre o Patrimônio Histórico no Rio Grande do Sul. O programa foi realizado em parceria com a TV UNIFRA, de Santa Maria; a UPF TV, de Passo Fundo; e a TV UCPEL, de Pelotas. Ele vai mostrar a importância cultural do patrimônio histórico nestas cidades, como os prédios e monumentos estão sendo conservados. A TV UNIFRA vai contar a história da Vila Belga, conjunto de casas que abrigava os funcionários da Rede Ferroviária que passava por Santa Maria; já a TV UCPEL fez uma reportagem sobre o extenso patrimônio nacional e estadual de Pelotas. Aqui em Porto Alegre, a TVE vai mostrar os problemas de conservação do patrimônio histórico público e do privado. Porto Alegre possui um grande número de prédios privados relacionados como patrimônio.

O programa também pode ser conferido via streaming e no domingo (8/10), às 17h30.