O Programa TVE Repórter “A Agonia do Rio Gravataí”, vencedor do primeiro lugar na categoria Telejornalismo do 4º Prêmio José Lutzenberger de Jornalismo Ambiental, será exibido nesta quinta (19/10), às 22h30.

O prêmio tem como objetivo incentivar a divulgação de experiências, com destaque para a aplicação de novas tecnologias, em especial na área do saneamento ambiental, bem como esforços de empresas e entidades, escolas e universidades, pessoas e instituições públicas e privadas na busca de soluções sustentáveis.

O repórter Nilton Schuler e os repórteres cinematográficos Rogério Andrade, Arsênio Duarte e Ademar Izaguirres percorreram parte do Rio Gravataí e mostram locais em que quase não há vida no rio e outros em que a natureza está preservada. A bacia do Gravataí é formada por nove municípios e concentra um terço da população gaúcha. No Rio Grande do Sul, apenas 12% do esgoto é tratado e o descontrole já inutilizou metade das águas do Rio Gravataí. O trecho mais crítico está na foz. A equipe de reportagem esteve em locais que atravessam os centros urbanos mais populosos na região metropolitana de Porto Alegre e a imagem impressiona: bolhas negras explodem na superfície. Metais, plásticos e madeiras passam perto do barco que navega sobre os dejetos de mais de 1 milhão de pessoas.

O programa também pode ser acompanhado via streaming.