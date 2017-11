programa > Notícias, TVE Reporter > Benefícios do suco de uva são abordados no TVE Repórter

O TVE Repórter desta quinta (2/11), às 22h30, apresenta os benefícios do suco de uva para a saúde. A Repórter Dalva Bavaresco e o cinegrafista Antônio Cioccari passaram três dias no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, para mostrar algumas das principais vinícolas do estado que produzem 90% do suco de uva integral consumido no país. A repórter Dalva Bavaresco conversa com médicos, nutricionistas e professores sobre os benefícios do suco de uva para a saúde cardíaca e de todo o sistema digestivo. O programa também vai mostrar os tratamentos estéticos que podem ser realizados à base da uva e seus compostos.