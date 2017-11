programa > Curta TVE, Notícias > Curta TVE apresenta filme sobre a cantora Valéria Houston

O Curta TVE dessa quarta (22/11), às 22h30, apresenta documentário inédito sobre a vida de da cantora trans Valéria Houston. O material foi produzido por aluno da Famecos/PUCRS.

“Me chamo Valéria” conta com depoimentos de pessoas próximas e imagens de shows, e mostra o início da carreira da artista, além de destacar a personalidade forte, engajada, divertida, amiga e carismática de Valéria. No estúdio da TVE, o apresentador Domício Grillo entrevista a personagem principal, Valéria Houston, e a diretora do filme, Lauriane Belmonte.

O programa também pode ser conferido via streaming.