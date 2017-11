programa > Notícias > Estréia da série infantil De Mala e Cuia, de segunda a sexta às 16h15

Estréia da série infantil De Mala e Cuia, de segunda a sexta às 16h15

A TVE apresenta a série “De mala e cuia”, financiada pelo PRODAV 11/2014 – Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro, que contempla jovens realizadores de todo brasil através do Brasil de Todas as Telas, do FSA – Fundo Setorial Audiovisual. Este é o maior programa de desenvolvimento do setor audiovisual já construído no Brasil, formulado pela ANCINE em parceria com o MinC – Ministério da Cultura, e com a colaboração do setor audiovisual por meio de seus representantes no Comitê Gestor do FSA.

Na série, crianças nascidas e criadas em grandes centros urbanos conhecem a cidade natal de seus avós, que migraram em busca de melhores condições de vida. Em De Mala e Cuia, as crianças fazem o caminho inverso ao de seus avós, descobrindo as raízes da família.

Em cada episódio, os personagens são envolvidos pelas histórias dos avós que relembram seus tempos de criança, saboreiam os gostos típicos de cada região, aprendem as brincadeiras que faziam sucesso antigamente e que ainda hoje rendem ótimas risadas entre avós e netos.

De Mala e Cuia tem 13 episódios e é produzida pela @Girosprodutora. A série vai até 13 municípios das regiões Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil: Itabaiana (Sergipe), Maria Farinha (Pernambuco), Araguari (Minas Gerais), Nova Pádua (Rio Grande do Sul), Cabaceiras (Paraíba), Congonhal (Minas Gerais), Umirim (Ceará), Salvador (Bahia), Recife (Pernambuco), Cuiabá (Mato Grosso), Moreno (Pernambuco), Caxias (Maranhão) e Garanhuns (Pernambuco).