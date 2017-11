programa > Destaques, Frente a Frente, Notícias > Frente a Frente recebe a presidente da ONG Parceiros Voluntários

A presidente da ONG Parceiros Voluntários, Maria Elena Pereira Johannpeter, participa como entrevistada do programa Frente a Frente desta quinta (23/11), às 23h. O programa tem mediação do jornalista Vitor Dalla Rosa. Ela fala sobre a organização não governamental que movimenta quase 4 milhões de reais por ano, possui 51 unidades, atinge mais de 1,5 milhão de pessoas, quase 3 mil instituições, além de 2 mil escolas. Também participam do programa como jornalistas convidadas Marta Sfredo, colunista de economia do jornal Zero Hora; Cristine Pires, editora-assistente de economia do Jornal do Comércio; e Gabriela Lerina, repórter da TV Band – RS.

O programa também pode ser conferido via streaming (www.tve.com.br/tve-ao-vivo).