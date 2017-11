programa > Notícias, TVE Reporter > Mercados públicos do estado são tema do TVE Repórter

O TVE Repórter desta quarta (9/11), às 22h30, aborda os centros de compras e mercados públicos no RS. O programa foi realizado em parceria com quatro emissoras do interior: TV UCPEL, da Universidade Católica de Pelotas; UPFTV, da Universidade de Passo Fundo; TV Mar, de Rio Grande; e TV Web Cidade 10, de Livramento.

A reportagem da TV UCPEL conta a história do mercado público de Pelotas. Apresentando suas características arquitetônicas, além de entrevista com antigos vendedores e mostra a importância para a economia da cidade. Já a reportagem da UPFTV mostra o principal centro de abastecimento de Passo Fundo. Acompanha um produtor desde o carregamento de produtos até a venda aos consumidores. A TV Mar mostra que o mercado público de Rio Grande não vende apenas peixes, mas concentra a história e costumes da região. A reportagem da TV Web de Livramento retrata a fronteira seca e o comércio em Livramento e em Rivera. Em Porto Alegre, a equipe de reportagem da TVE passou dois dias dentro do Mercado Público entrevistando donos de bancas, consumidores e mostrando curiosidades que fazem parte do dia a dia do centro de compras mais antigo e tradicional da cidade.

O programa também pode ser conferido via streaming.