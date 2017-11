programa > Notícias, Programa Nação > Nação conta a história do Massacre de Porongos nesta sexta

Nação conta a história do Massacre de Porongos nesta sexta

Marcando os 173 anos da Guerra dos Farrapos o Nação volta a lembrar a traição aos negros escravos no Cerro de Porongos. Novembro de 1844. O Massacre de Porongos foi o último confronto da Revolução Farroupilha. Desarmados, por seu comandante Canabarro, Corpo de Lanceiros Negros de Teixeira Nunes foi traiçoeiramente entregue a sanha historicamente genocida de Caxias. Estavam acampados na curva do arroio Porongos, no atual município de Pinheiro Machado quando foram atacados pela Tropa imperial. Foi neste contexto que aconteceu, na madrugada de 14 de novembro de 1844, o “Massacre de Porongos” em que os Lanceiros Negros – previamente desarmados por Canabarro e separados do resto das tropas – foram atacados de “surpresa” e dizimados pelas tropas imperiais comandadas pelo Cel. Francisco Pedro de Abreu (o Moringue), através de um conluio entre o barão (mais tarde duque) de Caxias e o Gen. Canabarro para se livrarem dos negros em armas e poderem finalmente assinar a Paz de Ponche Verde. O programa vai ao ar nesta sexta (17/11), às 23h.

Ainda, a apresentadora Fernanda Bastos conversa com o jornalista, escritor e professor Juremir Machado da Silva, que escreveu “História Regional da Infâmia” sobre o episódio.

O programa também pode ser conferido via streaming.