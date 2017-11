programa > Destaques, Frente a Frente, Notícias > Prefeito de Gravataí é entrevistado no Frente a Frente

Prefeito de Gravataí é entrevistado no Frente a Frente

O envolvimento de Marco Alba com política começou muito cedo. Aos 23 anos, em 1982, foi eleito vereador de Gravataí. Depois, foi presidente do Legislativo Municipal e titular da Secretaria de Indústria e Comércio. Também foi eleito deputado estadual por duas legislaturas, sendo responsável por várias secretarias de estado. Atualmente, ele é o prefeito de Gravataí. O político é o entrevistado do Frente a Frente desta quinta (9/11), às 23h.

Participam do programa como entrevistadores convidados, os jornalistas Fábio Ramos Berti, coordenador do curso de Jornalismo do Centro Universitário Metodista IPA; Rodrigo Becker, editor do Correio de Gravataí e do Diário de Cachoeirinha; e Rodrigo Müzell, editor do jornal Zero Hora.

O programa também pode ser conferido via streaming.