Presidente da Câmara Riograndense do Livro é entrevistado no Frente a Frente

Até este domingo, a Praça da Alfândega de Porto Alegre é palco de várias manifestações culturais, além de ser o ponto de encontro de quem gosta de livros. Esse é o cenário, nesta época, da Feira do Livro, que neste ano está na 63ª edição. Também, é o momento em que ganha vida aquilo que foi projetado meses atrás e que precisou de um trabalho árduo em busca de patrocínios e de palestrantes.

Essa é a realidade do convidado do Frente a Frente desta quinta (16/11), às 23h, Marco Cena, presidente da Câmara Riograndense do Livros. Participam do programa como entrevistadores convidados, os jornalistas Luís Dill, escritor e colega da FM Cultura; Luís Roberto Amabile, doutor em letras e escritor; e Alexandre Luchese, repórter do jornal Zero Hora.

O programa também pode ser conferido via streaming.