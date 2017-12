programa > Destaques, Notícias, TVE Reporter > Profissões de risco são o tema do TVE Repórter

O TVE Repórter desta quinta (7/12), às 22h30, apresenta reportagem de Carlos Vogt sobre profissões de risco. Ele acompanhou profissionais que convivem com o perigo para realizar o seu trabalho.

O programa vai mostrar a atuação de trabalhadores que realizam manutenção em prédios em grande altura usando o equipamento de rapel. Carlos também acompanhou a atuação de um mergulhador que presta serviço de manutenção nas tubulações de captação de água do DMAE, considerada uma das profissões de maior risco no mundo. Para fechar, o TVE Repórter apresenta como os técnicos da CEEE fazem manutenção em linhas vivas, com 65 mil volts de energia.

O programa também pode ser conferido via streaming.