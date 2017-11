programa > Destaques, Notícias, TVE Reporter > TVE e FM CULTURA no #NovembroAzul

Durante o mês de outubro, a TVE RS e a FM Cultura – 107.7 apoiaram o movimento Outubro Rosa. Agora no mês de novembro as coisas mudam de cor e vamos ficar azuis para apoiar o NOVEMBRO AZUL para conscientizar os homens nesta campanha super importante de combate ao câncer de próstata, sobre a importância de exames regulares e do diagnóstico precoce.

No exterior a campanha é chamada de Movember (Moustache + November em inglês. Bigode e Novembro). Começou em um Pub, na Austrália, em 1999, quando um grupo de amigos teve a ideia de deixar o bigode crescer durante todo o mês como apoio à conscientização da saúde masculina e arrecadação de fundos para doação às instituições de caridade. O mês de novembro foi o escolhido justamente por comemorar, no dia 17, o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata.

Para lembrar que prevenir é o melhor jeito de lutar contra este que é o segundo tipo de câncer mais letal entre os homens, as emissoras públicas de TV e rádio dos gaúchos tiveram seus perfis nas redes sociais adequados ao movimento.

Em novembro, as redes sociais da TVE e da FM CULTURA estarão coloridas de azul e destacadas com a hashtag #NovembroAzul, para lembrar da importância dos exames periódicos, da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Acompanhe as ações na TVE e na FM CULTURA 107.7 dos gaúchos.

