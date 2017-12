programa > Faces, Notícias > Cineasta José Pedro Goulart é entrevistado no Faces

O Faces desta sexta (22/12), às 22h30, recebe o publicitário, jornalista e cineasta José Pedro Goulart. Zé Pedro fez história no cinema gaúcho e brasileiro com um curta que se tornou mítico. “O Dia em que Dorival Encarou a Guarda”, que realizou em parceria com Jorge Furtado e foi apresentado no Festival de Gramado de 1986. Em entrevista exclusiva ao programa Faces, o cineasta revela como foram os bastidores da produção, o processo de seleção do protagonista, o que o levou a optar pelo tema do bullying na adolescência, a opção pelo roteiro com poucos diálogos e muito mais.

O programa também pode ser conferido via streaming.