programa > Destaques, Notícias > Meu skate não é enfeite é novidade na grade na TVE

Meu skate não é enfeite é novidade na grade na TVE

A TVE estreia MEU SKATE NÃO É ENFEITE, mais uma série financiada pelo PRODAV – Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro, através programa de incentivo Brasil de Todas as Telas, da Ancine – Agência Nacional do Cinema, para a produção de conteúdos destinados às TVs Públicas.

Na série de 5 episódios, produzida pela KAM FILMES, um coletivo de skatistas de Goiânia luta pela manutenção de uma das mais tradicionais pistas de skate da cidade vendida a uma construtora. Enquanto isso, ajudam jovens a melhorarem suas vidas por meio da prática do skate.

“MEU SKATE NÃO É ENFEITE” vai ao ar de segunda a sexta, às 20h45 (de 11 a 15/12), no canal digital aberto da TVE ou através do site.

#TeLigaNaTVE