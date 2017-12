programa > Destaques, Galpão Nativo, Notícias > Patinete, Família Gaucha e homenagem a Eraci Rocha no Galpão Nativo

Patinete, Família Gaucha e homenagem a Eraci Rocha no Galpão Nativo

O Galpão Nativo desse domingo apresenta Beto Malheiros e seu grupo Família Gaúcha, de Bento Gonçalves, com a proposta de cantar o momento atual do cotidiano do povo gaúcho sem perder a identidade da música serrana.

A seguir vem o cantor e compositor missioneiro Érlon Péricles, ganhador do Prêmio Açorianos de Música por quatro vezes e considerado um dos compositores mais versáteis de sua geração. Acompanhado de Guilherme Castilhos e Guilherme Almeida, prestam homenagem a ERACI ROCHA (pai de Almeida), um dos grandes intérpretes do tradicionalismo, falecido em novembro último aos 69 anos, com participação ativa na popularização da música regional durante a “era dos festivais nativistas”, nos anos 1970 e 1980.

E tem também boas histórias com mais um episódio da série com Ayrton dos Anjos, o Patinete. O mais conhecido e conceituado produtor fonográfico do Rio Grande do Sul – produtor de dezenas de artistas e discos dos mais variados estilos -, que fez do seu trabalho uma forma de preservar e divulgar a música do nosso estado e a MPB.

Acompanhe o GALPAO NATIVO na TVE, sempre inédito aos domingos às 8h, com reprise na terça-feira às 22h30, aos sábados às 8hs ou pelo site www.tve.com.br/tve-ao-vivo