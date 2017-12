programa > Destaques, Frente a Frente, Notícias > Planejamento de carreira é tema do Frente a Frente

Planejamento de carreira é tema do Frente a Frente

Rafael Souto, diretor-geral da Produtive Carreira e Conexões com o Mercado, participa como entrevistado do Frente a Frente desta quinta (21/12), às 22h30, para falar sobre planejamento de carreira e outplacement, com mediação da jornalista Simone Feltes e participação dos jornalistas convidados Luciane Bemfica, especialista em gestão e posicionamento estratégico para marcas pessoais; e Mauro Belo Schneider, editor do caderno Geração E, do Jornal do Comércio.

O programa também pode ser conferido via streaming.