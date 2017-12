programa > Destaques, Notícias > Programação da TVE sofre alterações no período de férias

Programação da TVE sofre alterações no período de férias

A programação da TVE sofre alterações nos últimos dias do ano e no começo de 2018. Os esportivos Plano de Jogo, TVE Esportes e TV Grenal deixam a grade temporariamente. Outras atrações que deixam de ser exibidas, a partir da próxima segunda-feira (18/12), são o Debate TVE e o Pelo Rio Grande.

Já o jornal Panorama, continua sendo exibido às 19h de segunda a sexta, com meia-hora de duração. As informações do esportes amador e da dupla Gre-Nal serão incorporadas ao Panorama.

“Foi preciso fazer essa adequação na programação para nos adaptarmos à realidade da produção, visto que muitos servidores saem de férias durante esse período de festas e verão”, observa Tatiana Forster, diretora de programação da emissora. O Estação Cultura (13h30), Radar (18h) e Consumidor em Pauta (18h30) seguem sendo transmitidos ao vivo de segunda a sexta-feira.