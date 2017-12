programa > Notícias > Série Axogun estreia na grade da TVE

Série Axogun estreia na grade da TVE

Os irmãos Vitor e Clara, ambos negros, vivem realidades bastante distintas: Vitor foi criado pelos patrões de sua mãe, empregada doméstica de uma rica família branca; Clara foi criada por sua avó negra, na periferia de São Paulo. Esta é a trama de Axogun, série que estreia na TVE nesta segunda (18/12), às 20h30. De terça (19/12) a sexta (23/12), o programa vai às 19h30. A série foi produzida a partir de linhas de financiamento do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav), da Agência Nacional do Cinema (Ancine).

Vitor se forma em Enfermagem para cuidar de Arnaldo, chefe da família, em fase terminal do Mal de Alzheimer; uma forma de retribuir tudo aquilo que ele julga que lhe foi dado por generosidade. Seus irmãos de criação, Caio e Nancy, comandam as empresas do velho Arnaldo. Clara trabalha como terceirizada durante o dia e, apesar de ter mais de 30 anos, faz cursinho gratuito à noite. Há alguns meses perdeu um filho assassinado pela polícia. Vitor e Clara mal se veem. Agora retomam contato, pois Vitor está numa encruzilhada: seus irmãos pedem que ele abrevie o sofrimento de Arnaldo, praticando eutanásia.

O Programa Brasil de Todas as Telas lançou, em dezembro de 2014, cinco editais regionais destinados à produção de conteúdo audiovisual para o campo público de televisão. A iniciativa inédita teve adesão de todas as regiões do País e número recorde de inscrições: foram 768 propostas inscritas, o maior número alcançado até então por uma linha do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). Fruto dessas chamadas públicas, a Ancine disponibiliza agora o catálogo com as obras produzidas, que serão exibidas no campo público de televisão.

Região: Sudeste | Classificação indicativa: ainda não tem | Direção: Eduardo Kishimoto e Manuel Moruzzi | Empresa produtora: Aurora Filmes