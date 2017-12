programa > Destaques, Notícias > TVE apresenta novos programetes infantis na sua grade

TVE apresenta novos programetes infantis na sua grade

Desde a semana passada, a TVE incluiu na sua grade três programetes inéditos voltados ao público infantil, produzidos pelo programa de incentivo Brasil de Todas as Telas. Eles vão ao ar de segunda a sexta, a partir das 16h15.

A série “Além da lenda” aborda lendas brasileiras por meio da edição e animação de desenhos enviados por crianças de todo o país. São 8 episódios, com 13 episódios de 5’ cada.

Região: Nordeste | Classificação indicativa: Livre

Direção: Alisson Ricardo | Empresa produtora: Viu Cine Comunicação Ltda. – ME

Já “Nino: viagem ao conhecimento” aborda o mundo da filosofia e do pensamento crítico da criança, explorando perguntas próprias de meninos e meninas sobre a vida, o amor, a educação, a perda, a morte, a natureza ou os sentimentos, incentivando a pensar e considerar diferentes respostas, trocando ideias e opiniões. Ela também conta com 13 episódios de 5’ cada.

Região: Sudeste | Classificação indicativa: Livre | Direção: Ronaldo Zenóbio Darwich

Empresa produtora: Z1 Produção Audiovisual Ltda.

O documentário infantil “Plantão da Imaginação” apresenta brincadeiras de crianças brasileiras dos mais distintos caldos culturais, promovendo uma incursão ao imaginário. São seis obras com 27 episódios com 2’ cada.

Região: Norte | Classificação indicativa: Livre | Direção: Christiane Garcia | Empresa produtora:

P C da R Freire Produções Cinematográficas | Nome Fantasia: Olha Já Filmes

O Programa Brasil de Todas as Telas lançou, em dezembro de 2014, cinco editais regionais destinados à produção de conteúdo audiovisual para o campo público de televisão. A iniciativa inédita teve adesão de todas as regiões do País e número recorde de inscrições: foram 768 propostas inscritas, o maior número alcançado até então por uma linha do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). Fruto dessas chamadas públicas, a ANCINE disponibiliza agora o catálogo com as obras produzidas, que serão exibidas no campo público de televisão.