A TVE estreia duas novas séries do PRODAV – Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro, financiadas através programa de incentivo Brasil de Todas as Telas, da Ancine, a Agência Nacional do Cinema, para a produção de conteúdos destinados às TVs Públicas.

- FALA GALERA: A série acompanha a vida de 15 youtubers brasileiros, jovens influenciadores digitais, com idade entre 16 e 28 anos, que conseguiram viralizar seus vídeos na internet e possuem um grupo de seguidores digno das grandes estrelas do cinema e da televisão. Diante do sucesso, eles buscam alternativas ao ensino universitário e traçam seu futuro profissional nas redes sociais.

Região: Sudeste | Classificação indicativa: Livre | Direção: Sílvia Godinho

Empresa produtora: Oficina de Criação

- CANAL TELEVISÃO, UM MORRO DO BARULHO: O governo proíbe a reprodução pública do funk. As escolas no morro não recebem mais recursos e estão fechando. A sensação é de que a cultura e a educação estão com os dias contados na comunidade. Nesse contexto, Perninha tem uma ideia: “E se tivéssemos um espaço nosso para fazer minha web rádio, dar aulas, estudar, jogar vídeo game, dançar?”. Tenta convencer cinco amigos para a empreitada que, de início, vai aos trancos e barrancos. Mas, com o tempo, eles criam o inesperado: uma força jovem local e um centro comunitário para todos.

Região: Sudeste | Classificação indicativa: 12 anos | Direção: Vinicius Cabral

Empresa produtora: Cocriativa Conteúdos Audiovisuais

O Programa Brasil de Todas as Telas lançou, em dezembro de 2014, cinco editais regionais destinados à produção de conteúdo audiovisual para o campo público de televisão. A iniciativa inédita teve adesão de todas as regiões do País e número recorde de inscrições: foram 768 propostas inscritas, o maior número alcançado até então por uma linha do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). Fruto dessas chamadas públicas, a Ancine disponibiliza agora o catálogo com as obras produzidas, que serão exibidas no campo público de televisão.

As séries de 5 episódios com 26′ cada vão ao ar de segunda a sexta às 19h30 e 20h, na semana entre o Natal e o Ano Novo, no canal digital aberto da TVE ou através do site www.tve.com.br/tve-ao-vivo

