TVE Repórter apresenta documentário sobre os novos imigrantes do Brasil

O TVE Repórter de hoje (21/12), às 22h, vai apresentar a primeira parte do programa sobre os novos imigrantes, que vêm ao Brasil em busca de melhores oportunidades. Será apresentada a adaptação dos estrangeiros ao país e ao estado, a busca de moradia, emprego e a luta contra o preconceito. A reportagem é de Angélica Coronel, com edição de Cristina Charão, imagens de Clóvis Santacatarina e Jorge Goulart e edição de imagens de Wagner Braga. A segunda parte do programa pode ser conferida dia (24/12), às 17h.