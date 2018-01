programa > Destaques, Faces, Notícias > Escritora Lya Luft é entrevistada no Frente a Frente

Escritora Lya Luft é entrevistada no Frente a Frente

Gaúcha de Santa Cruz do Sul, Lya Luft começou a escrever muito cedo. No entanto, sua carreira iniciou na década de 1960. Primeiro, foi tradutora para o português de obras em alemão e inglês. Depois, lançou “Canções de Limiar”, um livro de poesia. A estreia na ficção aconteceu com “As Parceiras” em 1980. A partir daí, não parou mais de escrever. Em cinco décadas como escritora, já publicou mais de 30 livros. Ela é a convidada do Frente a Frente desta quinta (11/1), às 23h. Os entrevistadores convidados são o escritor e crítico literário, Luís Augusto Fischer; e os jornalistas Carlos André Moreira, editor assistente do caderno Doc, do jornal Zero Hora; e Cristiano Vieira, editor de cultura do Jornal do Comércio.

O programa também pode ser conferido via streaming.