Frente a Frente recebe Francisco Novelletto, presidente da Federação Gaúcha de Futebol

O presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Francisco Novelletto, é o entrevistado do Frente a Frente desta quinta (25/1), às 23h. Ele fala sobre seus 15 anos de mandato e os detalhes do Gauchão 2018. A mediação é da jornalista Christiane Matos. Participam como entrevistadores convidados, os jornalistas Orestes de Andrade, da rádio Guaíba; Ribeiro Neto, do jornal Metro e Grupo Bandeirantes; e Flávio Dal Pizzol, da rádio Grenal.

O programa também pode ser conferido via streaming.