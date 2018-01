programa > Destaques, Frente a Frente, Notícias > Lama Padma Samten é o convidado do Frente a Frente

Lama Padma Samten é o convidado do Frente a Frente

Pregando valores como benevolência, paz, amor e compaixão, o budismo tem conquistado cada vez mais adeptos no mundo ocidental. Mas como adequar esses preceitos na conturbada e egocêntrica sociedade moderna? O budismo é o assunto do Frente a Frente desta quinta (4/11), às 23h, que recebe o Lama Padma Samten. O programa, que tem a apresentação de Renato Martins, recebe como entrevistadoras convidadas as jornalistas Lara Ely, especialista em jornalismo ambiental; Maria Wagner, administradora do blog Maria Wagner – Vivências, ideias e olhares; e Lena Kurtz, da Rádio FM Cultura.

Físico formado pela UFRGS, Alfredo Aveline, hoje Lama Padma Samten, foi professor de 1969 a 1994. Neste período, dedicou-se especialmente ao exame da Física Quântica, teoria na qual encontrou afinidade com o pensamento budista. No início dos anos 80, intensificou o interesse pelo budismo e, em 1986, fundou o Centro de Estudos Budistas Caminho do Meio. No ano de 1996, foi ordenado Lama, título que significa líder, sacerdote e professor.

O programa também pode via streaming.