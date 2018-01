programa > Destaques, Notícias > TVE estreia quatro novas séries produzidas pelo Prodav

TVE estreia quatro novas séries produzidas pelo Prodav

A TVE estreia quatro novas séries do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav), financiadas através programa de incentivo Brasil de Todas as Telas, da Ancine, a Agência Nacional. “Desde junho” apresenta seu primeiro episódio na segunda (9/1), às 23h30; “Vento Sul”, na terça (10/1), às 23h. Também na terça (10/1), entram na grade “Rarefeito”, às 23h; e “O nó do diabo”, às 00h30. Cada série conta com cinco episódios com 26 minutos cada.

Tomando como pano de fundo os protestos de 2013, a série “Desde Junho” discute, por meio de material de arquivo e entrevistas, a onda de manifestações que tomou conta do País e entrou para a história como as Jornadas de Junho. Focando na experiência do midiativismo e no surgimento de novas tecnologias de comunicação, a série discute como a mídia livre inaugurou em 2013 uma nova forma de o cidadão se relacionar com a informação que produz e consome. Em cinco episódios documentais, “Desde Junho” aprofunda essas questões e faz um recorte imagético discursivo da imensa produção de conteúdo realizada pela mídia livre desde então, que está disponível nas redes sociais.

Região: Sudeste | Classificação indicativa: 12 anos | Direção: Julia Mariano Empresa produtora: Jurubeba Produções

Já série documental “Vento Sul” apresenta uma trama de olhares e temas inéditos sobre personagens que – soprados pelos ventos do Sul – protagonizaram as grandes migrações das áreas rurais para os centros urbanos. São pedreiros que ergueram cidades, artistas, doutores, moradores de rua, pessoas invisíveis ou notáveis; gente que deixou para trás o mar e o pampa, as vilas de serarrias e tantas outras paisagens interiores, para se tornarem atores do complexo teatro urbano do Sul do Brasil.

Região: Sul | Classificação indicativa: ainda não tem | Direção: André Costantin | Empresa produtora: Transe Filmes

“Rarefeito” é uma série de drama familiar. Cristian, o protagonista, abandonou a família para escalar o monte Everest e agora retorna para casa com câncer terminal. A trama se inicia justamente no retorno, depois da escalada. “Rarefeito” é um drama sobre um personagem confuso, cheio de camadas, carismático e, ao mesmo tempo, violento. O retorno de Cristian traz à tona sua conturbada relação familiar e toda a situação socialmente instalada no Brasil: ele é o décimo quarto brasileiro a ter escalado o monte Everest e o primeiro negro dentre eles.

Região: Sul | Classificação indicativa: 14 anos | Direção: Marçal do Carmo e André Fernando Sturmer | Empresa produtora: Diadorim Filmes e Beija Flor Filmes

A série “Nó do Diabo” com conta com cinco contos de horror. Uma fazenda tomada por horrores há mais de 200 anos. Cinco encontros com a morte. Um nó que não se desata.

Região: Nordeste | Classificação indicativa: 16 anos | Direção: Ramon Porto Mota (episódios 1 e 5); Gabriel Martins (episódio 2); Ian Abé (episódio 3); Jhésus Trubuzi (episódio 4) | Empresa produtora: Vermelho Profundo com coprodução da Electra Filmes

O Programa Brasil de Todas as Telas lançou, em dezembro de 2014, cinco editais regionais destinados à produção de conteúdo audiovisual para o campo público de televisão. A iniciativa inédita teve adesão de todas as regiões do País e número recorde de inscrições: foram 768 propostas inscritas, o maior número alcançado até então por uma linha do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). Fruto dessas chamadas públicas, a Ancine disponibiliza agora o catálogo com as obras produzidas, que serão exibidas no campo público de televisão.