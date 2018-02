programa > Destaques, Frente a Frente, Notícias > Beneficência Portuguesa é tema do Frente a Frente

Beneficência Portuguesa é tema do Frente a Frente

Na próxima segunda, 26 de fevereiro, faz 164 anos que surgiu, em Porto Alegre, a Sociedade Portuguesa de Beneficência. Ela foi fundada para atender as necessidades dos imigrantes portugueses e seus descendentes, em especial na área da saúde. Esse foi o primeiro passo para a construção do segundo hospital de Porto Alegre: o Beneficência Portuguesa, inaugurado em junho de 1870. Mas, depois de 147 anos prestando serviços à comunidade, o hospital está agonizando. Este é o tema do Frente a Frente desta quinta (22/2), às 23h, que recebe o cirurgião Paulo Roberto Fontes, professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que está lutando para que a instituição não feche.

Participam do programa como entrevistadores convidados, os jornalistas Matheus Giglio, editor-chefe do SBT; Sérgio Stock, apresentador da rádio e da televisão Bandeirantes; e Marcel Hartmann, repórter do jornal Zero Hora.