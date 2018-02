programa > Destaques, Frente a Frente, Notícias > Frente a Frente recebe o vereador Reginaldo Pujol

Desde 1972, Reginaldo Pujol ocupa uma cadeira na Câmara Municipal de Porto Alegre. Na última eleição, ele foi mais uma vez eleito vereador da capital gaúcha. Dessa vez, ele garante que será a última das oito oportunidades em que concorreu a um mandato. O político é o entrevistado do Frente a Frente dessa quinta (15/2), às 23h. O programa recebe como entrevistadores convidados Lucas Riva, repórter da Rádio Guaíba; Lucas Dreyer, chefe de produção do SBT; e Bruna Suptitz, repórter da editoria de política do Jornal do Comércio. A apresentação é de Vitor Dalla Rosa.

O programa também pode ser conferido via streaming.