TVE transmite desfile das Campeãs do Rio de Janeiro e de São Paulo

A TVE, em rede com a TV Brasil, apresenta o desfile das escolas de samba Campeãs do Carnaval de São Paulo, ao vivo, nesta sexta (16/2), direto do Sambódromo do Anhembi. A transmissão começa às 20h30 enquanto a primeira das oito agremiações que voltam à Avenida entra na pista às 21h.

A escola de samba Acadêmicos do Tatuapé foi a vencedora do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo pelo segundo ano consecutivo. A agremiação apresentou na avenida o enredo “Maranhão, os Tambores vão Ecoar na Terra da Encantaria” que contou a história do estado a partir das particularidades de seu povo, da riqueza cultural e das belezas naturais.

No sábado (17/2), a partir das 20h30, é a vez de conferir as campeãs do desfile do Rio de Janeiro, direto da Marquês de Sapucaí. A grande campeã do Carnaval 2018 foi a Beija-Flor de Nilópolis. A escola apresentou o enredo “Monstro é aquele que não sabe amar. Os filhos abandonados da pátria que os pariu”, baseado no livro de terror Frankenstein, de autoria de Mary Shelley, que completou 200 anos.

Em uma disputa apertada, a campeã ficou apenas um décimo à frente da segunda colocada, a Paraíso do Tuiuti. As escolas de samba foram avaliadas em nove quesitos: alegorias e adereços, bateria, fantasia, samba-enredo, comissão de frente, evolução, harmonia, mestre-sala e porta-bandeira e enredo.