programa > Destaques, Notícias > Frente a Frente recebe Antônio Hohlfeldt, novo presidente da Fundação Theatro São Pedro

Frente a Frente recebe Antônio Hohlfeldt, novo presidente da Fundação Theatro São Pedro

O escritor, jornalista e professor Antônio Carlos Hohlfeldt participa como entrevistado do Frente a Frente desta quinta-feira (22/3), em novo horário, às 22h45.

Hohlfeldt assume o cargo com muitos desafios e disposto, como ele mesmo diz, a não deixar parar o movimento que dona Eva Sopher mantinha com rédea firme.

A mediação do Frente a Frente é do jornalista Vitor Dalla Rosa. Também participam do programa de hoje os jornalistas Marcos Santuário, editor de cultura do jornal Correio do Povo; Roger Lerina, do site de cultura Roger Lerina; e a nossa colega Patrícia Salvadori, repórter da TVE.

O programa também pode ser conferido via streaming