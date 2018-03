programa > Destaques, Notícias > Frente a Frente recebe Kiko Pereira, treinador de cinco títulos mundiais do Brasil no Judô

Nosso convidado do Frente a Frente recebeu esta semana (28/3) o Prêmio Brasil Olímpico de treinador em esportes individuais de 2017, o mais importante reconhecimento do esporte nacional, entregue desde 1999 pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Com o trabalho que desenvolve no judô, como técnico da Sogipa, Antônio Carlos de Oliveira Pereira, o Kiko, conquistou cinco dos sete títulos mundiais do Brasil nessa modalidade. Muitos atletas do judô, treinados por ele, como João Derly, Tiago Camilo e Mayra Aguiar, conquistaram medalhas olímpicas, mundiais e panamericanas.

Para falar sobre esse assunto, Kiko Pereira participa do Frente a Frente desta quinta (29/3), em novo horário, às 22h45.

Também participam do programa de hoje os jornalistas Carlos Correa, editor de esportes do jornal Correio do Povo; Vinicius Vaccaro, editor de esportes do jornal Zero Hora, e Rodrigo Rocha, produtor e nosso colega aqui da TVE.

Acompanhe o FRENTE A FRENTE às 22h45 no canal digital aberto da TVE, no 507 da NET ou através do site www.tve.com.br/tve-ao-vivo