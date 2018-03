programa > Notícias, TVE Reporter > Hospital Beneficência Portuguesa é tema do TVE Repórter

O TVE Repórter desta quinta (15/3), às 22h15, será sobre o Hospital Beneficência Portuguesa. A repórter Lívia Guilhermano e o cinegrafista Ademar Izaguirres mostram como está o hospital desde que praticamente encerrou as atividades em Dezembro do ano passado. Neste momento o hospital tem apenas três pacientes e passa por uma auditoria para mensurar as dívidas. Uma campanha liderada pelo SIMERS tenta salvar o Beneficência. O programa também conta a história do hospital e a sua importância para Porto Alegre.