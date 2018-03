programa > Destaques, Galpão Nativo, Notícias > Música latina é destaque no Galpão Nativo

Música latina é destaque no Galpão Nativo

O Galpão Nativo domingo (4/3), às 8h, traz a música latina de Roberto Piñero e Mano Monteiro e dos bailarinos Vicky Dutra e Fabrício Alves. Ainda, o programa recebe o Tanino Dúo de Buenos Aires. A apresentação é de Elton Saldanha.

O argentino Tanino Duo, com formação de violão e gaita, mostra seu jazz, com um repertório de tangos, valsas e milongas de autores argentinos e de diferentes épocas. Fernando Sánchez e Santiago Álvarez interpretam músicas com arranjos que deixam margem ao diálogo próprio da linguagem jazzística. Desde 2011, o duo vem realizando excursões pela Europa, contabilizando até agora seis. E é a terceira vez que vem ao Brasil, agora com o seu terceiro álbum, “Ní es Cielo ni es Azul” (2017).

O programa também pode ser conferido via streaming.