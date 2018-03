programa > Destaques, Frente a Frente, Notícias > Primeira mulher a ocupar o posto de coronel da Brigada Militar é entrevistada no Frente a Frente

A coronel Ana Maria Haas, primeira mulher a alcançar o posto em 180 anos da Brigada Militar, participa como entrevistada do programa Frente a Frente desta quinta (8/3), que está com novo horário, às 22h45.

Natural de Novo Hamburgo, a oficial tem 32 anos de Brigada e comanda interinamente, desde 2017, os Órgãos de Polícia Especial.

A mediação do Frente a Frente é do jornalista Vitor Dalla Rosa e tem participação das entrevistadoras convidadas Isabella Sander, jornalista do Jornal do Comércio; Simone Santos, apresentadora da TV Record; e Cris Lopes, repórter do jornal Zero Hora.