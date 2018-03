programa > Notícias > “Repórter Rá Teen Bum” é o novo programa jornalístico para crianças na TVE

Estreia neste domingo, 25, o programa “Repórter Rá Teen Bum”, uma parceria entre a TV Rá Tim Bum!, a ONG holandesa Free Press Unlimited e a TV Cultura, que integra a franquia “WaDaDa – Kids For News”, rede de notícias para criança presente em 16 países.

Apresentado pela âncora teen Nathália Falcão, a atração jornalística feita para crianças passa a ocupar a faixa das 16h45, aos domingos.

Voltado para a faixa etária que vai dos seis aos dez anos, fase em que os pequenos despertam um interesse maior pelo mundo e pelo outro, o programa adota uma narrativa diferente dos telejornais tradicionais. Para aproximar os acontecimentos de seus telespectadores, ao invés de especialistas e fontes oficiais, o que se vê na tela são crianças e adolescentes contando suas experiências, algo que facilita o entendimento e garante a identificação.

Com a missão de levar conteúdo de não-ficção para as crianças, a proposta traz notícias e análises de temas atuais e complexos até mesmo para os adultos, como a adaptação dos refugiados sírios, a falta d’água e a situação do cenário político atual. E, tudo isso, com uma linguagem dinâmica e em um formato simples – afinal, todo o conteúdo da atração é construído por meio do olhar e das experiências do público alvo: as crianças.

Por integrar uma rede global, a atração permite às crianças o contato com diferentes realidades. Nela, matérias produzidas por outros países, como Nicarágua, Bolívia, Bangladesh, Holanda e África do Sul, são exibidas com o recurso de voz over.

Ao mesmo tempo, a diversidade entre as regiões brasileiras é abordada com a colaboração de afiliadas da TV Cultura espalhadas pelo território nacional. Além da equipe da própria TV Rá Tim Bum!, integram o projeto emissoras como a TV Brasil Central, de Goiás; TV Nova Nordeste, de Pernambuco e Brasília; É-Paraná e CATVE, do Paraná; TOP Cultura, de Minas Gerais; e a TV Cultura do Pará.

Em um formato de 36 episódios, com 12 minutos de duração cada, o programa é dividido em quatro blocos, que trazem tanto notícias quanto curiosidades vindas dos quatro cantos do planeta. São eles: Matéria de Destaque, principal reportagem da atração; Gira Girou, que apresenta o que acontece no mundo para as crianças brasileiras; Você viu?, quadro que traz curiosidades e novidades e É Nóis, um espaço para o adolescente e a criança mostrarem ao mundo sua realidade e seu ponto de vista.

Acompanhe o “Repórter Rá Teen Bum” sempre aos domingos às 16h45 em full HD pelo canal digital aberto da TVE RS, no 507 da NET ou pelo site www.tve.com.br/tve-ao-vivo