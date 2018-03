programa > Destaques, Notícias > TVE será a emissora oficial do concurso Chinese Bridge

Evento organizado pelo Instituto Confúcio da UFRGS será realizado pela primeira vez no RS

A TVE, emissora pública de televisão do RS, foi convidada, nesta terça-feira (13/3), a fazer a cobertura oficial do concurso Chinese Bridge 2018 de Proficiência em Língua Chinesa, promovido pelo Instituto Confúcio da UFRGS. O presidente da Fundação Piratini, Orestes de Andrade Jr., aceitou prontamente o convite do professor chinês Tiejun Gu e do professor Antônio Domingos Padula, diretores do Instituto Confúcio instalado no campus do Vale da UFRGS. O evento será realizado pela primeira vez em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, envolvendo outros 10 institutos chineses presentes no país. O melhor aluno irá para a China disputar a final mundial.

O Chinese Bridge, marcado para o dia 6 de maio, no Salão de Atos da UFRGS, é um concurso internacional de grande escala realizado desde 2002 pela sede do Instituto Confúcio na China (Hanban). O objetivo é testar a proficiência de jovens estrangeiros na língua chinesa, dando como incentivo bolsas de estudo em importantes instituições acadêmicas na China. As modalidades da competição incluem proficiência em língua chinesa, conhecimento sobre a China, talentos culturais chineses e habilidades de compreensão.

No segundo encontro com o presidente da Fundação Piratini, Tiejun Gu manifestou também o desejo de aprofundar a parceria do Instituto Confúcio com a TVE. Orestes Jr. designou a diretora de Programação, Tatiana Forster, e o chefe de divisão, Gustavo Roth, para tratar do intercâmbio de conteúdo e da cobertura do Chinese Bridge 2018. Uma nova reunião foi agendada para a semana que vem.

“Iniciamos uma aproximação no ano passado e agora vamos começar a trabalhar juntos, em parceria, que envolve também a Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer”, afirma Orestes Jr. “Temos muitas iniciativas para compartilhar. Faremos tudo do jeito chinês, um passo de cada vez, mas com firmeza de propósito”, destaca. “Há muitas oportunidades a serem exploradas”, observa Padula.

Saiba mais

O Instituto Confúcio é uma entidade sem fins lucrativos com sede central localizada em Pequim, é um órgão ligado ao Ministério da Educação, representado pelo Escritório Nacional da China para o Ensino da Língua Chinesa como Língua Estrangeira e pelo Departamento para Assuntos do Instituto Confúcio, órgão do Conselho Internacional da Língua Chinesa.

A presença do Instituto Confúcio na UFRGS tem uma proposta que vai muito além da oferta de cursos de língua estrangeira. Desde a sua inauguração, em 2012, o IC/UFRGS tem sido um referencial em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul para as trocas culturais e acadêmicas, além de favorecer parcerias institucionais e governamentais.

Os Institutos (IC) operam em cooperação com faculdades e universidades em todo o mundo, e o financiamento é compartilhado entre a Hanban e as instituições de acolhimento. Há também um programa dedicado ao fornecimento de professores e materiais de instrução para escolas secundárias.[6] O Instituto Confúcio é, por vezes, comparado com organizações de promoção linguística e cultural, como o Instituto Camões, o British Council, a Alliance Française, a Società Dante Alighieri, o Instituto Cervantes e o Goethe-Institut.