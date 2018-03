programa > Destaques, Notícias > TVE está em HD no canal 507 da NET

TVE está em HD no canal 507 da NET





A TVE começou a ser transmitida no canal digital em alta definição (HD) para os assinantes da operadora NET a partir desta quarta-feira, dia 21. Agora, o canal 507 está destinado a retransmitir toda a programação local da emissora pública, a TVE, responsável pela segunda maior rede de TV aberta do estado. “Há um ano estamos pedindo um espaço no line up HD da NET. Esta conquista é um reconhecimento à programação de qualidade da emissora e à audiência crescente que estamos tendo na TVE”, afirma Orestes de Andrade Jr., presidente da Fundação Piratini, que administra o canal de televisão público do RS.

A decisão de destinar o canal para a TVE foi resultado de reuniões do presidente da Fundação com o Diretor Regional Sul da NET/Claro/Embratel, Eduardo Alvides Dall’Agno. Em janeiro desse ano, o presidente argumentou que a emissora tinha grande relevância na produção de conteúdo local. Além disso outros dois encontros já tinham ocorrido para tratar do assunto. “É preciso salientar a participação do vice-governador José Paulo Cairoli e do ministro Gilberto Kassab, que reforçaram junto à NET a importância da TVE estar presente na lista de canais de alta definição da operadora”, reconhece o presidente da Fundação Piratini.

Orestes Jr. lembra que a TVE foi a primeira TV do Estado a transmitir seu sinal exclusivamente em digital em Porto Alegre e região metropolitana, desligando o sinal analógico em fevereiro do ano passado.