TVE exibe final do Brasil Open de Tênis

A TVE, em rede com a TV Brasil, exibe a final da categoria simples do Brasil Open de Tênis, no domingo (4/3) às 12h30. O ATP 250 de São Paulo acontece entre os dias 26 de fevereiro a 4 de março, no Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista.