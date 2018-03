programa > Destaques, Notícias, TVE Reporter > TVE Repórter é exibido nacionalmente pela TV Brasil

A faixa “A TV de todos os Brasis”, exibida de segunda a sexta, às 23h15, na TV Brasil, está veiculando o programa TVE Repórter. O programa reúne diversos programas produzidos pelas emissoras públicas locais, que fazem parte da rede da TV Brasil

O TVE Repórter realiza grandes reportagens, buscando aprofundar a reflexão sobre temas globais, vistos a partir do ponto de vista de cases no Rio Grande do Sul. Único do gênero no estado gaúcho, o programa tem como marca a profundidade e a diversidade de temas. Nos últimos, o programa ganhou sete prêmios de jornalismo. Desde 2015 vem produzindo alguns episódios em parceria com emissoras do interior, ampliando a abrangência da reportagem, mostrando histórias e fatos de diversos pontos do estado.