TVE Repórter estreia nova temporada com programa sobre a estiagem no sul do RS

A temporada de reportagens inéditas de 2018 do TVE Repórter estreia nessa quinta (8/3), às 22h15. O primeiro programa será sobre a estiagem na zona sul do estado. Durante três dias, a repórter Lisele Félix e o repórter cinematográfico Antônio Cioccari percorreram a região para mostrar os efeitos da falta de água no campo na cidade. A cidade de Bagé está em estado de emergência desde o início de fevereiro. O fornecimento de água é alternado entre os bairros. No campo, a seca é visível e trouxe muitos prejuízos para a produção da cidade. A equipe também esteve nas àreas rurais de Canguçu e São Lourenço do Sul. Nestas regiões os açudes estão secos, houve quebra na produção das lavouras e muitos animais morreram. Os produtores buscam alternativas para as perdas nas plantações e no rebanho.

O programa também pode ser conferido via streaming.