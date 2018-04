programa > Destaques, Notícias, TVE Reporter > Crise financeira do estado é tema do TVE Repórter

Crise financeira do estado é tema do TVE Repórter

O TVE Repórter desta quinta-feira (5/4), às 22h15, será sobre a crise financeira do estado. A repórter Simone Feltes e o cinegrafista Paulo Gomes vão contar a origem e a evolução da dívida nos últimos 40 anos e debater as soluções para resolver a situação econômica e fiscal do estado. O programa será apresentado em duas partes. Amanhã, no mesmo horário, o TVE Repórter mostra os motivos do crescimento da dívida. Participam do programa técnicos da Secretaria Estadual da Fazenda, economistas da FEE e pesquisadores com diversas linhas de pensamento e auditores fiscais. Também são entrevistados ex-governadores e secretários da fazenda de governos anteriores. No programa da próxima semana (12/4), vão ser debatidas soluções para recuperar as finanças públicas.

O programa também pode ser conferido via streaming.