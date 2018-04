programa > Destaques, Frente a Frente, Notícias > Frente a Frente recebe o presidente do Instituto de Estudos Empresariais

Frente a Frente recebe o presidente do Instituto de Estudos Empresariais



O FRENTE A FRENTE recebe Julio Cesar Bratz Lamb, presidente do IEE – Instituto de Estudos Empresariais, que tem como objetivo incentivar e preparar novas lideranças, com base nos conceitos de economia de mercado e livre iniciativa. Uma das principais atribuições do IEE é a formação de lideranças com capacidade empreendedora.

Este é o assunto do FRENTE A FRETE desta quinta (19/4), em novo horário, às 22h45.

Também participam do programa os jornalistas Eugênio Esber, diretor de redação da Revista Amanhã; Samantha Klein, repórter e apresentadora da Rádio Guaíba; e Cadu Caldas, repórter da coluna Informe Especial do jornal Zero Hora.

Acompanhe o FRENTE A FRENTE às 22h45 no canal digital aberto da TVE, no 507 da NET