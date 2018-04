programa > Destaques, Frente a Frente, Notícias > Frente a Frente recebe o Superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUCRS

Frente a Frente recebe o Superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUCRS

Para o Prof. Dr. Jorge Luis Nicolas Audy, uma aliança idealizada por três universidades gaúchas – UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Unisinos – pode transformar Porto Alegre em uma referência para o Brasil no que diz respeito à inovação e ao empreendedorismo.

A ideia central é melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram na capital. E isso é possível a partir de um ambiente que proporcione a interação de diferentes atores e mecanismos para inovar. É o chamado ecossistema de inovação.

Este é o assunto do FRENTE A FRETE desta quinta (29/3), em novo horário, às 22h45.

Também participam do programa os jornalistas Paulo Gilvane Borges, diretor geral da Agência Radioweb; Clarissa Barreto, diretora criativa da Cartola – Agência de Conteúdo; e Laura Glüer, professora universitária.

