Regente da Ospa é o convidado do Frente a Frente

Desde março, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) conta com um espaço próprio para ensaios e concertos. Durante quase 68 anos, a Ospa trabalhou em espaços alugados. Agora, com a sala de música da Orquestra, foi iniciado o processo para a construção de um complexo musical. O maestro e diretor artística da Ospa, Evandro Matté, é o convidado do Frente a Frente desta quinta (5/4), às 22h45. Sua história com a Ospa iniciou quando ele tinha 19 anos, na Escola de Música da Orquestra. De lá, partiu para graduação na área, fazendo especialização fora do país. A regência começou a fazer parte da sua vida em 2006, como maestro de festivais.

Participam do programa como entrevistadores convidados, os jornalistas Ana Laura Freitas, da Rádio da Universidade; e Milton Ribeiro, escritor, crítico literário e empresário.