Na segunda reportagem sobre a crise financeira do estado, o TVE REPÓRTER mostra nesta quinta-feira (12/4), às 22h15, as medidas econômicas e administrativas que estão sendo tomadas pelo governo e o reflexo delas no cotidiano das pessoas. E ainda: análises sobre quais as alternativas para recuperar as contas.

Com cinco décadas de governos gastando mais do que arrecadam, os principais fatores apontados neste desequilíbrio são o comprometimento da receita com a folha de pagamento, a previdência dos servidores e o peso da dívida acumulada ao longo dos anos.

A reportagem é de Simone Feltes e Paulo Gomes.

Acompanhe o TVE REPÓRTER às 22h15 no canal digital aberto da TVE, no 507 da NET ou através do site www.tve.com.br/tve-ao-vivo

O programa também está na faixa “A TV de todos os Brasis”, exibida na TV Brasil, que faz um convite à formação da Rede de Comunicação Pública, com apresentação de todos os sotaques do Brasil. São programas produzidos pelas emissoras públicas locais de diversos estados do país.