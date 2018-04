programa > Destaques, Notícias, TVE Reporter > TVE Repórter mostra a força dos ventos, das águas e o sagrado, no Vale do Paranhana

TVE Repórter mostra a força dos ventos, das águas e o sagrado, no Vale do Paranhana

O TVE REPÓRTER desta quinta-feira (26/4), às 22h15, faz uma viagem para o interior do RS onde medos e limites são colocados à prova. Onde mais uma vez, a história ganha vida.

O repórter Carlos Vogt mergulha nas aventuras e no passado de Sapiranga e Três Coroas, cidades que atraem turistas e aventureiros de todo o país.

Acompanhe o TVE REPÓRTER às 22h15 no canal digital aberto da TVE, no 507 da NET ou através do site www.tve.com.br/tve-ao-vivo

O programa também está na faixa “A TV de todos os Brasis”, exibida na TV Brasil, que faz um convite à formação da Rede de Comunicação Pública, com apresentação de todos os sotaques do Brasil. São programas produzidos pelas emissoras públicas locais de diversos estados do país.